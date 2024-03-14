Последние изменения в системе образования обсудили в Энгельсе

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В читальном зале школы имени Ю.А. Гагарина собрались директора школ Энгельсского района, чтобы обсудить решения актуальных вопросов образования совместно с заместителем Председателя Правительства-министром образования области Михаилом Орловым, председателем комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы Александром Блатманом и заместителем главы по социальной сфере Наталией Леонтьевой.За последние 4 года система образования претерпела большое количество изменений. Благодаря госпрограммам и нацпроектам в Энгельсском районе появилось 14 новых зданий детских садов и 2 новых школьных здания. По инициативе спикера Государственной Думы Вячеслава Володина и губернатора области Романа Бусаргина создана целая линейка региональных проектов.«В предыдущем году в систему образования вложено 8 миллиардов рублей, из них 2 миллиарда из регионального бюджета. Таких объемов не было никогда в нашей истории. Считаю, что теперь мы с вами должны направить все свои силы на решение вопроса качества образования подрастающего поколения»,- отметил Михаил Орлов.Профильный министр также акцентировал внимание руководителей учреждений на решение вопроса кадровой обеспеченности образования:«Регион заинтересован в молодых кадрах, и мы будем их поддерживать. Необходимо, чтобы именно в школе уже могли заинтересовать ребят, дать понять, что учитель - это важная, почетная и интересная профессия, нацеленная на создание будущего нашего региона».На встрече обсудили комплексный подход к решению сегодняшних вопросов, включающих в себя: обучение выпускников по целевым направлениям, уровень бюрократической нагрузки педагогов, поддержку молодых педагогов, результаты государственной итоговой аттестации, воспитательную работу в школе, повышение квалификации действующих педагогов и уровня знаний учеников и многое другое.Депутат областной Думы Александр Блатман призвал руководителей поддерживать целевое обучение, в особенности по педагогическим направлениям и отметил, что всегда готов к открытому диалогу.