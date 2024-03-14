Жители Саратовской области могут поддержать регион во Всероссийском голосовании

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Конкурс видеороликов о реализации проектов благоустройства за прошедшие 5 лет запущен Минстроем РФ 4 марта. Этот конкурс – замечательная возможность узнать об успехах в преображении общественных пространств не только в своей области, но и во всех регионах нашей страны!В течении трех недель ежедневно будут публиковаться конкурсные работы по федеральным округам. В полуфинал выходят ролики - победители дня. В финале встретятся победители – по одному от каждого федерального округа.Публикация роликов осуществляется по будням в 5 утра по московскому времени. И с этого момента в течение суток можно отдать свой голос за понравившийся видеоролик.Успейте принять участие в голосовании, только в течение 24 часов можно отдать свой голос за понравившийся ролик! Затем публикуется следующая подборка, а предыдущее голосование завершается.12, 13 марта 2024 года будут опубликованы ролики по Приволжскому федеральному округу. Проголосовать можно в официальной группе ВКонтакте https://clck.ru/39BRWj."Конечно, трудно отразить все те изменения, которые произошли в нашей области благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" , входящему в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", в одном видеоролике. но мы постарались сделать наш ролик максимально информативным и ярким", - отмечает министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.