14 марта 2024 ЧЕТВЕРГ
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16:00 | 14 марта
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15:00 | 14 марта
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14:26 | 14 марта
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14:00 | 14 марта
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13:00 | 14 марта
Последние изменения в системе образования обсудили в Энгельсе
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12:00 | 14 марта
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11:00 | 14 марта
Завод оказал помощь военному госпиталю в Саратове
10:00 | 14 марта
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Завод оказал помощь военному госпиталю в Саратове

Новости
Кирпичный завод ЗАО «Тесар-Керамика» из с.Красный Яр Энгельсского района оказал гуманитарную помощь военному госпиталю №428 в Саратове, где проходят лечение участники специальной военной операции.
Завод оказал помощь военному госпиталю в Саратове



Завод безвозмездно передал медицинскому учреждению 2 грузовика кирпичей собственного производства. Стройматериалы пойдут на реконструкцию и ремонт имеющихся площадей, что поможет улучшить условия пребывания раненых бойцов. Кроме того, планируется строительство гаражей для нужд учреждения.

Предприятие не первый раз выручает госпиталь и удостоено благодарности за благотворительную помощь. На очереди - поставка сыпучих строительных материалов.