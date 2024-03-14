Завод оказал помощь военному госпиталю в Саратове

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Завод безвозмездно передал медицинскому учреждению 2 грузовика кирпичей собственного производства. Стройматериалы пойдут на реконструкцию и ремонт имеющихся площадей, что поможет улучшить условия пребывания раненых бойцов. Кроме того, планируется строительство гаражей для нужд учреждения.Предприятие не первый раз выручает госпиталь и удостоено благодарности за благотворительную помощь. На очереди - поставка сыпучих строительных материалов.