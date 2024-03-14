Завод оказал помощь военному госпиталю в Саратове
Кирпичный завод ЗАО «Тесар-Керамика» из с.Красный Яр Энгельсского района оказал гуманитарную помощь военному госпиталю №428 в Саратове, где проходят лечение участники специальной военной операции.
Завод безвозмездно передал медицинскому учреждению 2 грузовика кирпичей собственного производства. Стройматериалы пойдут на реконструкцию и ремонт имеющихся площадей, что поможет улучшить условия пребывания раненых бойцов. Кроме того, планируется строительство гаражей для нужд учреждения.
Предприятие не первый раз выручает госпиталь и удостоено благодарности за благотворительную помощь. На очереди - поставка сыпучих строительных материалов.
Завод безвозмездно передал медицинскому учреждению 2 грузовика кирпичей собственного производства. Стройматериалы пойдут на реконструкцию и ремонт имеющихся площадей, что поможет улучшить условия пребывания раненых бойцов. Кроме того, планируется строительство гаражей для нужд учреждения.
Предприятие не первый раз выручает госпиталь и удостоено благодарности за благотворительную помощь. На очереди - поставка сыпучих строительных материалов.