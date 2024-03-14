В Саратове пройдет чемпионат России по хоккею среди глухих

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С 6 по 14 апреля на ледовых площадках Саратова выступят сборные команды из 9 регионов России.На рабочем совещании совместно с президентом Сурдлимпийского комитета России Владимиром Веселли, президентом Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрием Ребровым, вице-президентом Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Вячеславом Ершовым и представителями регионального организационного комитета обсудили вопросы размещения участников, транспортной логистики, судейства и систему проведения игр.Финальные матчи чемпионата пройдут в ЛДС «Кристалл». Поддержать спортсменов смогут все желающие.Саратовскую область в турнире представят спортсмены регионального отделения «Общероссийской спортивной федерации спорта глухих».«Наш город впервые принимает такие соревнования и общая задача - сделать пребывание спортсменов в регионе максимально комфортным. Развитие адаптивных видов спорта в целом - важная задача для ведомства. Уверен, что проведение чемпионата позволит популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди людей с нарушением слуха»,- подчеркнул Олег Дубовенко.