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В Саратове пройдет чемпионат России по хоккею среди глухих

Новости
В Саратове пройдет чемпионат России по хоккею среди глухих


С 6 по 14 апреля на ледовых площадках Саратова выступят сборные команды из 9 регионов России.

На рабочем совещании совместно с президентом Сурдлимпийского комитета России Владимиром Веселли, президентом Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрием Ребровым, вице-президентом Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Вячеславом Ершовым и представителями регионального организационного комитета обсудили вопросы размещения участников, транспортной логистики, судейства и систему проведения игр.

Финальные матчи чемпионата пройдут в ЛДС «Кристалл». Поддержать спортсменов смогут все желающие.

Саратовскую область в турнире представят спортсмены регионального отделения «Общероссийской спортивной федерации спорта глухих».

«Наш город впервые принимает такие соревнования и общая задача - сделать пребывание спортсменов в регионе максимально комфортным. Развитие адаптивных видов спорта в целом - важная задача для ведомства. Уверен, что проведение чемпионата позволит популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди людей с нарушением слуха»,- подчеркнул Олег Дубовенко.