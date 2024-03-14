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Боец Олег Свинарь из Федоровского района получил на СВО три медали

Новости
Боец Олег Свинарь из Федоровского района получил на СВО три медали




Военнослужащий находится на спецоперации с самого начала

Боец из Федоровского района Саратовской области 27-летний Олег Свинарь получил боевые награды в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили сегодня, 13 марта, в районной администрации.

По словам чиновников, военнослужащий – житель села Семеновка. Он прошел срочную службу в рядах армии России в городе Югра (Кемеровская область) в отдельной мотострелковой бригаде в должности пулеметчика. После службы, поработав на гражданке, Олег в самом начале СВО подписал контракт и отправился в Самару. В начале специальной операции Олег находился на передовой – Сумская, Черниговская и Киевская области.

«Героем себя, конечно, не считаю. У нас была поставлена задача, и мы просто выполняли свое дело», – прокомментировал свои награды боец.

Ефрейтор Свинарь удостоен боевых наград: медалями «За боевые отличия», Жукова и «За воинскую доблесть» II степени. Кроме того, Олег Свинарь является ветераном боевых действий.