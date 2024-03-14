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Жителей региона приглашают сыграть свадьбу на Красную Горку

Новости
Жителей региона приглашают сыграть свадьбу на Красную Горку

В самом разгаре Масленица, а далее - Великий пост и Светлая Пасха. И в следующее воскресенье после Пасхи — 12 мая — Красная Горка.

С давних пор на Руси считалось, что свадьба, сыгранная на Красную Горку, станет залогом долгой, счастливой и благополучной семейной жизни.

Несмотря на то, что это будет воскресенье — нерабочий день для органов ЗАГС региона - свои двери 12 мая распахнут

- Дворец бракосочетаний г. Саратова (г. Саратов, ул. Волжская, 22);

- отдел ЗАГС по г. Энгельсу и Энгельсскому району (г. Энгельс, пл. Свободы, 3).

Напоминаем, что заявление на государственную регистрацию заключения брака необходимо подать не менее чем за месяц до даты бракосочетания — то есть до 17:00 11 апреля. Подать заявление на регистрацию брака можно так же через Госуслуги (www.gosuslugi.ru/600105/1/form).