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Каменный мост в Ивантеевском районе стал объектом культурного наследия

Новости
Каменный мост в Ивантеевском районе стал объектом культурного наследия


«Красный мост» у поселка Знаменское Ивантеевского района признан выявленным объектом культурного наследия. Соответствующий приказ подписан на этой неделе министром области – председателем культурного наследия Владимиром Мухиным.

Напомним, в феврале архитектуру и историю моста обсудили члены Общественного научно-методического Совета. В том числе специалисты отметили, что сооружение построено из камня, который добывался поблизости. На опоре запечатлены даты строительства: 1898-1901 годы. Пролеты выполнены лучковыми сводами и изолированы бетоном. На промежуточной опоре размещена табличка с датами и сквозной проем для облечения строения. Свое название мост, вероятно, получил в связи расстрелами в 1918 году. По итогам заседания члены совета рекомендовали включить сооружение в список выявленных объектов культурного наследия.