В год празднования 90-летия со дня рождения Альфреда Шнитке будет создан уникальный межмузейный выставочный проект

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В год 90-летнего юбилея Альфреда Шнитке будет создан уникальный межмузейный проект. Такое предложение прозвучало в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. Его провела в Саратове министр культуры РФ Ольга Любимова. Ранее с инициативой создания оргкомитета выступил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.В мероприятии также приняли участие губернатор Роман Бусаргин, художественный руководитель государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.В проекте примут участие не только ведущие музеи Саратовской области, но и страны. Российский национальный музей музыки, Государственный центральный музей кино, Государственный центральный театральный музей имени А.А.Бахрушина предоставят экспонаты, отражающее жизнь и творчество композитора: эскизы декораций, редкие кадры из семейной и рабочей хроники.«Выставка — знаковое событие в год празднования столь значимой даты для всего культурного сообщества. Одна из основных задач, стоящих перед нами, — это рассказать о Шнитке, как о человеке. О его жизнелюбии, силе духа и любви к стране», — отметил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.