В год празднования 90-летия со дня рождения Альфреда Шнитке будет создан уникальный межмузейный выставочный проект
В год 90-летнего юбилея Альфреда Шнитке будет создан уникальный межмузейный проект. Такое предложение прозвучало в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. Его провела в Саратове министр культуры РФ Ольга Любимова. Ранее с инициативой создания оргкомитета выступил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В мероприятии также приняли участие губернатор Роман Бусаргин, художественный руководитель государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
В проекте примут участие не только ведущие музеи Саратовской области, но и страны. Российский национальный музей музыки, Государственный центральный музей кино, Государственный центральный театральный музей имени А.А.Бахрушина предоставят экспонаты, отражающее жизнь и творчество композитора: эскизы декораций, редкие кадры из семейной и рабочей хроники.
«Выставка — знаковое событие в год празднования столь значимой даты для всего культурного сообщества. Одна из основных задач, стоящих перед нами, — это рассказать о Шнитке, как о человеке. О его жизнелюбии, силе духа и любви к стране», — отметил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.