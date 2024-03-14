14 марта 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 марта
Жителей региона приглашают сыграть свадьбу на Красную Горку
17:00 | 13 марта
Каменный мост в Ивантеевском районе стал объектом культурного наследия
16:00 | 13 марта
В год празднования 90-летия со дня рождения Альфреда Шнитке будет создан уникальный межмузейный выставочный проект
15:00 | 13 марта
Сергей Малышев представляет Саратов на Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе
14:00 | 13 марта
В Энгельсе продолжат развивать креативые профессиональные навыки в искусстве
13:00 | 13 марта
На Международной выставке-форуме «Россия» стартовал Фестиваль профессий «Время возможностей»
12:00 | 13 марта
В Аркадакскую районную больницу поступил новый анализатор гликозилированного гемоглобина
11:00 | 13 марта
Годовой объем отпуска тепловой энергии на территории региона составляет порядка 8 млн Гигакалорий
10:00 | 13 марта
Саратов примет Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
09:00 | 13 марта
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Сергей Малышев представляет Саратов на Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе

Новости
Сергей Малышев представляет Саратов на Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе

С 6 по 15 марта в Нью-Дели (Индия) проходит Кубок мира Международного Паралимпийского комитета по пулевой и стендовой стрельбе.

Около 270 спортсменов из 47 стран ведут борьбу за медали соревнований и квоты на участие в XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже.

Среди российских спортсменов борьбу за медали будет вести двукратный серебряный и бронзовый призёр Паралимпийских игр, спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки и спортивной школы олимпийского резерва "Надежда губернии", Заслуженный мастер спорта России Сергей Малышев.