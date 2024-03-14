Сергей Малышев представляет Саратов на Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе

просмотров: 139

С 6 по 15 марта в Нью-Дели (Индия) проходит Кубок мира Международного Паралимпийского комитета по пулевой и стендовой стрельбе.Около 270 спортсменов из 47 стран ведут борьбу за медали соревнований и квоты на участие в XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже.Среди российских спортсменов борьбу за медали будет вести двукратный серебряный и бронзовый призёр Паралимпийских игр, спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки и спортивной школы олимпийского резерва "Надежда губернии", Заслуженный мастер спорта России Сергей Малышев.