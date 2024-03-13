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На Международной выставке-форуме «Россия» стартовал Фестиваль профессий «Время возможностей»

Новости
На Международной выставке-форуме «Россия» стартовал Фестиваль профессий «Время возможностей»


На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал Фестиваль профессий. До 12 апреля в пространстве ВДНХ пройдут более 150 мастер-классов от экспертов, встречи с крупнейшими работодателями, воркшопы, лекции, профориентационные тестирования, викторины, экскурсии, презентации образовательных программ. Основная цель фестиваля – показать многообразие современного рынка труда, помочь молодым ребятам, которые только определяются с будущей профессией или первым местом работы – подобрать оптимальный вариант.

В ходе фестиваля соискателям будет представлено 80 наиболее востребованных и перспективных профессий в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, IT, науке, социальной сфере и индустрии гостеприимства. Участие в фестивале принимают представители 69 регионов, 120 работодателей и более 100 учреждений среднего профессионального образования.

Завершится фестиваль в День космонавтики, 12 апреля, проведением регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. В Саратовской области региональный этап ярмарки пройдет на площадке Исторического парка «Моя Россия. Моя история». В районах области площадки будут находиться в территориальном центре занятости или на территории социального партнера. Всего планируется задействовать 38 площадок и привлечь к участию свыше 200 работодателей, 20 образовательных учреждений. Проведение федерального этапа запланировано на 28 июня.

Кроме того, 12 апреля Саратовская область будет презентована на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ на региональном стенде, а также на площадке Минтруда России. Гостям мероприятия будут представлены квизы, мастер-классы от предприятий региона, а также интерактивная лекция по истории космонавтики от СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Как отметила заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова, подобный формат очень востребован у работодателей: «Ярмарки вакансий дают хорошую возможность работодателям презентовать вакансии, социальный пакет, условия труда сразу большому количеству соискателей. Кроме того, подобный формат мероприятия позволяет выстроить взаимодействие с выпускниками учебных заведений различного профиля, выходящими на рынок труда».

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства впервые прошла в 2023 году. В Саратовской области в двух этапах ярмарки, региональном и федеральном, приняли участие более 13 тысяч человек, 647 работодателей, представивших более 14,1 тысячи вакансий. По итогам почти 4 тысячи соискателей были трудоустроены.