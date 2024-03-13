В Аркадакскую районную больницу поступил новый анализатор гликозилированного гемоглобина

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Новое оборудование с высокой точностью отражает среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца и помогает выявить даже скрытую форму сахарного диабета. Определив развитие заболевания на ранней стадии, можно вовремя назначить необходимую терапию и предотвратить тяжелые последствия. Также проанализировать эффективность уже назначенного лечения и скорректировать его.Оборудование получено в рамках программы модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ.«В отличие от имеющегося биохимического анализатора, который выполняет широкий спектр исследований, новое оборудование показывает исключительно уровень гликированного гемоглобина. Новое поступающее оборудование расширяет возможности врачей в диагностике и лечении, в частности, в рамках диспансеризации они могут сделать больше анализов. Выявление заболеваний на ранней стадии – половина успеха в его лечении, а новое оборудование, поступающее в рамках программы – нам всем в помощь», - добавил министр здравоохранения Олег Костин.