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Годовой объем отпуска тепловой энергии на территории региона составляет порядка 8 млн Гигакалорий

Новости
Годовой объем отпуска тепловой энергии на территории региона составляет порядка 8 млн Гигакалорий

Сегодня на заседании коллегии министерства строительства и ЖКХ области подвели итоги работы ведомства в 2023 году и определили задачи на текущий год. Коллегия прошла под председательством и.о. заместителя председателя Правительства, министра строительства и ЖКХ Сергея Соколова

Итоги работы жилищно-коммунального комплекса в 2023 году представил замминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев: «Система теплоснабжения области представлена 95 предприятиями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Всего на территории Саратовской области расположены 3182 теплоисточника. Годовой объем отпуска тепловой энергии на территории региона составляет порядка 8 млн. Гкал, из них отпуск населению 5,2 млн. Гкал».

Мышев отметил, что одним из главных вопросов в сфере теплоснабжения является прохождение отопительного периода. Соблюдение сроков проведения профилактических и ремонтных работ, отключения теплоснабжения и горячей воды находится на постоянном контроле муниципалитетов области и министерства строительства и ЖКХ.

И.о. замминистра строительства и ЖКХ, главный архитектор области Анастасия Пузанова напомнила, что с 1 января 2023 отдельные полномочия в области градостроительной деятельности возложены на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Создана Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки.

«С января 2023 года в Комиссию поступило 420 обращений физических, юридических лиц и органов местного самоуправления. По итогам работы Комиссии было проведено 36 общественных обсуждений», - рассказала Пузанова.

«Саратовская область участвует в качестве пилотного региона в реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных». На сегодняшний день в Саратовской области утверждены: схемы территориального планирования Саратовской области и 37 муниципальных районов области; генеральные планы 4 городских округов, 37 городских и 151 сельского поселения», - отметила Анастасия Пузанова.