Саратов примет Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

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Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» - это крупнейший социально-спортивный проект, который реализуется в 80 регионах Российской Федерации.Турнир проводится в несколько этапов: внутришкольный, муниципальный, дивизиональный, региональный, федеральный и Суперфинал.В этом сезоне в Саратовской области участие в проекте приняло 482 команды с охватом 3500 человек из 31 района области и города Саратова.В 2024 году с 12 по 21 апреля Суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС–БАСКЕТ» состоится в Саратове.В Суперфинале встретятся лучшие школьные команды России: 20 команд юношей и 20 команд девушек. Кроме того, почетными гостями соревнований станут известные спортсмены, общественные и политические деятели.Саратовскую область на соревнованиях представят команды, ставшие победителями регионального этапа: СОШ №2 р.п. Базарный Карабулак в с. Ивановка среди девушек и СОШ №1 г. Энгельс среди юношей.