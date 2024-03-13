В Саратове митинг в поддержку традиционных ценностей собрал больше двух тысяч человек

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Вчера на площади у Саратовской государственной консерватории прошел форум-концерт «Единство народа», организованный партией «Единая Россия».Мероприятие всероссийского масштаба объединило сторонников курса страны на защиту и сохранение традиций, семейных и культурных ценностей.Вместе с горожанами в мероприятии участвовали губернатор Роман Бусаргин, секретарь Саратовского регионального отделения Партии «Единая Россия» Николай Панков, председатель областной думы Михаил Исаев.Со сцены звучали патриотические лозунги и песни в исполнении местных коллективов. На митинг пришли более двух тысяч человек.