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В Саратове митинг в поддержку традиционных ценностей собрал больше двух тысяч человек

Новости
В Саратове митинг в поддержку традиционных ценностей собрал больше двух тысяч человек


Вчера на площади у Саратовской государственной консерватории прошел форум-концерт «Единство народа», организованный партией «Единая Россия».

Мероприятие всероссийского масштаба объединило сторонников курса страны на защиту и сохранение традиций, семейных и культурных ценностей.

Вместе с горожанами в мероприятии участвовали губернатор Роман Бусаргин, секретарь Саратовского регионального отделения Партии «Единая Россия» Николай Панков, председатель областной думы Михаил Исаев.

Со сцены звучали патриотические лозунги и песни в исполнении местных коллективов. На митинг пришли более двух тысяч человек.