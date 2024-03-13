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Агрофлис из Саратовской области демонстрируют в Казахстане

Новости
Агрофлис из Саратовской области демонстрируют в Казахстане


ПСК «Геодор» из Энгельса Саратовской области участвует в международной выставке оборудования и технологий для сельского хозяйства AgriTekAstana 2024, которая открылась сегодня в Казахстане. Поддержку в продвижении отечественной продукции оказывает Российский экспортный центр.

Энгельсская компания впервые представляет новый продукт - укрывной флисовый материал для сельскохозяйственной продукции. По данным производителя, воздухопроницаемый агрофлис позволяет обеспечить хорошую вентиляцию, при этом защищает урожай от ветра, осадков, устойчив к плесени и УФ-излучению.

Кроме того, на стенде демонстрируют первую российскую технологию хранения продукции растениеводства в зерновых рукавах, отмеченную в финале российской национальной премии «Агроинвестор 2023» в номинации «Запуск года».

ПСК Геодор производит полимерные материалы для агропромышленного комплекса и сооружений промышленного и гражданского назначения. В 2022 году компания вошла в число участников госпрограммы «Развитие промышленности Саратовской области» и получила субсидию для компенсации части затрат на новое оборудование, а также воспользовалась поддержкой регионального Фонда развития промышленности. Сегодня «Геодор» продолжает реализацию крупного инвестпроекта по расширению и модернизации производства геоматериалов, нужных в дорожном, нефтегазовом строительстве и аграрном секторе.