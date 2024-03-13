За неделю десятки саратовцев заключили контракты с Минобороны

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На прошлой неделе десятки саратовцев заключили контракты с Минобороны. Всем им предстоит пройти боевое слаживание для выполнения поставленных задач в зоне СВО.Контрактники призвали саратовцев присоединиться к СВОим."Главное - не бояться", - считает Саркис Гагманян, который отправляется на СВО."Идите защищать свою Родину! Не выдумывайте – не слушайте тех, кто говорит "на нас не напали!". Заключайте контракты с Минобороны", - говорит Сергей Васильев.Напомним, что военнослужащие по контракту – участники СВО получают не менее 450 тысяч рублей за первый месяц службы при заключении контракта на срок от одного года и более. Для них предусмотрены ежемесячное денежное довольствие, единовременные выплаты, льготы и меры социальной поддержки.Узнать о военной службе по контракту можно на "горячей линии" по номеру 117, на портале "Госуслуги" или сайте службапоконтракту.рф.По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул. Буровая, д. 36.