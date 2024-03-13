Саратовским охотникам напомнили об опасности гриппа птиц

просмотров: 137

Накануне открытия весенней охоты комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области напоминает о правилах, которые позволят не допустить распространения гриппа птиц.Это острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А. К гриппу восприимчивы все виды птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки.В частности, птицу необходимо тщательно обрабатывать, причем в резиновых перчатках и марлевой повязке, после обработки все отходы захоронить на большую глубину или сжечь. Не рекомендуется использовать в пищу охотничьи трофеи, либо хорошо прожаривать или проваривать птицу.Не рекомендуется изготавливать чучела, сувениры, украшения, сувениры из перьев диких птиц;В случае выявления фактов падежа диких птиц комитет просит охотников незамедлительно сообщать о случившемся по телефону: 8-937-818-05-01 (горячая линия).