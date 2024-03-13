Сельхозтоваропроизводители региона помогли жителям Саратова подготовиться к Масленичной неделе

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Подготовиться к проводам зимы жителям Саратова помогли сельхозтоваропроизводители региона, которые привезли на ярмарку на Театральной площади, прошедшую в минувшую субботу, 10 тонн муки, 920 литров растительного масла, порядка 160 000 штук яиц, около 3,5 тонн молочной продукции, более 1,6 тонны меда, а также 2,2 тонны сахара и кондитерских изделий.Плодоовощную продукцию на ярмарку привели Балашовский, Воскресенский, Петровский, Ровенский, Хвалынский и Гагаринский районы, хлебобулочную – производители Воскресенского и Советского МР и города Саратова, мед – Балашовский, Вольский, Петровский, Ртищевский районы и областной центр.Краснокутский муниципальный район представил свежее мясо, Пугачевский – молочную продукцию, Калининский – мясо птицы и яйца, Энгельсский – бакалею, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбу, соленья.Всего на ярмарке выходного дня было представлено 22 вида продукции.Напоминаем, что получить информацию об участии в ярмарочной торговле (места предоставляются бесплатно), а также о режиме работы и ассортименте ярмарочной торговли можно по телефонам горячей линии минсельхоза области 50-70-17 (будни, 9:00-18:00) и 51-77-12 (суббота, 9:00-14:00).