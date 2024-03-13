Саратовская область получит 23,8 млн рублей на социальную газификацию

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Правительство РФ продолжает работу по реализации программы социальной газификации. В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей.Средства получат 57 регионов, в том числе и Саратовская область. Региону выделено 23,8 млн рублей.С помощью транша участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению своих домов к газовым сетям. По поручению главы государства эту поддержку получают участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители и люди с невысокими доходами.К настоящему времени в Саратовской области газопроводы по догазификации построены до границ 5,2 тыс. домовладений.