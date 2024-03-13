13 марта 2024 СРЕДА
Новости
18:00 | 12 марта
Московские специалисты провели прием в Перинатальном центре
17:00 | 12 марта
Агрофлис из Саратовской области демонстрируют в Казахстане
16:00 | 12 марта
За неделю десятки саратовцев заключили контракты с Минобороны
15:00 | 12 марта
Саратовским охотникам напомнили об опасности гриппа птиц
14:51 | 12 марта
Российский паспорт надо заслужить
14:48 | 12 марта
Педагоги и психологи становятся участниками конкурса в поиске лучших практик
14:00 | 12 марта
Сельхозтоваропроизводители региона помогли жителям Саратова подготовиться к Масленичной неделе
13:00 | 12 марта
Саратовская область получит 23,8 млн рублей на социальную газификацию
12:00 | 12 марта
Зоны охраны появились у здания XIX века на улице Первомайской
11:00 | 12 марта
Ученые СГТУ создали композиционные покрытия для увеличения срока службы промоборудования
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область получит 23,8 млн рублей на социальную газификацию

Новости
Саратовская область получит 23,8 млн рублей на социальную газификацию

Правительство РФ продолжает работу по реализации программы социальной газификации. В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей.

Средства получат 57 регионов, в том числе и Саратовская область. Региону выделено 23,8 млн рублей.

С помощью транша участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению своих домов к газовым сетям. По поручению главы государства эту поддержку получают участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители и люди с невысокими доходами.

К настоящему времени в Саратовской области газопроводы по догазификации построены до границ 5,2 тыс. домовладений.