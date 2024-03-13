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Зоны охраны появились у здания XIX века на улице Первомайской

Новости
Зоны охраны появились у здания XIX века на улице Первомайской


Постановлением Правительства области утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» в Саратове на улице Первомайская, 76.

Дом, по информации краеведов, был построен в XIX веке. Собственниками с начала 1860-х годов являлись купцы Медведевы, которые сдавали в наем принадлежащие им помещения. В середине 1880-х годов купцы перестроили главный дом усадьбы. В начале XX века домовладение перешло к саратовскому купцу Михаилу Згуриди, отцу будущего известного кинорежиссера Александра Згуриди. А к 1916 году собственником стал мещанин Сергей Панин, он оставался владельцем до 1919 года.

По итогам анализа специалисты предложили установить охранную зону на часть территории городского квартала (между улиц Московская, Радищева, Первомайская и Соборная), а также часть территории общего пользования (дорога, тротуар). Регламентом на этом участке запрещено новое строительство, реконструкция с изменением параметров зданий. Режим использования, который установлен документом, разрешает - капитальный ремонт существующих объектов, установку оборудования освещения, устройство ночной немерцающей подсветки зданий белого и желтого оттенков.