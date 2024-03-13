Зоны охраны появились у здания XIX века на улице Первомайской

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Постановлением Правительства области утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» в Саратове на улице Первомайская, 76.Дом, по информации краеведов, был построен в XIX веке. Собственниками с начала 1860-х годов являлись купцы Медведевы, которые сдавали в наем принадлежащие им помещения. В середине 1880-х годов купцы перестроили главный дом усадьбы. В начале XX века домовладение перешло к саратовскому купцу Михаилу Згуриди, отцу будущего известного кинорежиссера Александра Згуриди. А к 1916 году собственником стал мещанин Сергей Панин, он оставался владельцем до 1919 года.По итогам анализа специалисты предложили установить охранную зону на часть территории городского квартала (между улиц Московская, Радищева, Первомайская и Соборная), а также часть территории общего пользования (дорога, тротуар). Регламентом на этом участке запрещено новое строительство, реконструкция с изменением параметров зданий. Режим использования, который установлен документом, разрешает - капитальный ремонт существующих объектов, установку оборудования освещения, устройство ночной немерцающей подсветки зданий белого и желтого оттенков.