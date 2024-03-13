Ученые СГТУ создали композиционные покрытия для увеличения срока службы промоборудования

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Ученые СГТУ имени Гагарина Ю.А. разработали новые композиционные покрытия с повышенными показателями микротвердости и коррозионной стойкости. Их применение позволит значительно увеличить срок службы промышленного оборудования.Разработка создана под руководством доктора технических наук, профессора Энгельсского технологического института (филиала) Виталия Целуйкина. Реальную работоспособность новых покрытий подтвердили испытания.Разработанные покрытия превосходят импортные аналоги благодаря улучшенным физико-механическим и коррозионным свойствам. Они будут востребованы при изготовлении различных деталей машин, приборов и механизмов для химической и нефтегазовой промышленности, машиностроения.«Для снижения коррозионных потерь мы предлагаем использовать композиционные электрохимические покрытия с оксидом графена, которые могут заменить импортные аналоги. Повышенная микротвердость снизит износ оборудования, а низкая скорость коррозии увеличит устойчивость стальных изделий к воздействию агрессивных сред», – прокомментировал Виталий Целуйкин.Предложенный метод позволит значительно продлить срок службы оборудования. Главной особенностью разработанных покрытий стало использование оксида графена, синтезированного электрохимическим методом, а затем дальнейшее его преобразование для получения композиционных покрытий.