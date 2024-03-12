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Более 200 территорий Саратовской области включены в перечень для голосования по благоустройству

Новости
Более 200 территорий Саратовской области включены в перечень для голосования по благоустройству

Теперь жителям предстоит решать, какие именно общественные пространства приводить в порядок в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Выбрать общественное пространство, которое нужно обновить, жители смогут с 15 по 17 марта во время всероссийского голосования. Адреса пунктов его проведения указаны на сайте.

За 5 лет в рамках инициированного Президентом РФ проекта на территории Саратовской области благоустроили 1138 территорий. Для жителей программа «Формирование комфортной городской среды» - это отличная возможность получить современные зоны отдыха рядом с домом.