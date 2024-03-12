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В Энгельсе продолжат развивать креативые профессиональные навыки в искусстве

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Саратовская область в числе первых успешно создала Школу креативных индустрий в Балаково в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.


Год работы показал востребованность креативных профессиональных навыков в искусстве. Школа активно развивается и уже имеет ряд достижений. В июне 2023 года она приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. По итогам работы форума преподаватели были отмечены благодарностями Минкультуры России. В декабре 2023 года директор школы Екатерина Файзи участвовала в Дне Саратовской области в Агентстве стратегических инициатив в Москве. На мероприятии активно обсуждался вопрос о необходимости включения данных школ в систему подготовки кадров как начального профориентационного звена. Преподаватели также приняли участие в Первом Съезде школ креативных индустрий, который с 6 по 8 декабря прошёл в Москве в рамках международной выставки-форума «Россия». В целом, по итогам 2022-2023 учебного года Школа вошла в пятёрку лучших школ креативных индустрий.

- Регион продолжает развиваться в этом направлении, - отметила министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. - В рамках проекта «Придумано в России» на базе ДШИ № 5 Энгельсского района будет создана школа креативных индустрий. Уже второе инновационное учреждение такого типа в регионе. Открытие в сентябре этого года Школы в Энгельсе позволит привлечь к современным видам творческой деятельности ещё более ста подростков и помочь им определиться с будущей профессией.