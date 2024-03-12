Саратовцев приглашают на митинг-концерт

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Председатель общественной организации «Часовые Родины», депутат Саратовской городской Думы Андрей Малышев отметил важность солидарности всего общества в условиях давления на страну недружественных государств.«Сегодня мы должны показать всем, что мы единый народ, который полностью солидарен с выбранным курсом страны.На нашу страну оказывается беспрецедентное давление со стороны недружественных стран коллективного запада. Тысячи санкций, отмена русской культуры в западноевропейских странах, русофобские высказывания и действия – все это направленно, в первую очередь чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в стране, посеять рознь и склоки.Мы представители саратовских общественных организаций, сторонники парти «Единая Россия» поддерживаем курс развития нашей страны, традиционные ценности и великую культуру.Приглашаю всех неравнодушных жителей нашего города прийти завтра на митинг-концерт и выразить свою гражданскую позицию в поддержку нашей страны и ее курса!», - подчеркнул Малышев.