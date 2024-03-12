12 марта 2024 ВТОРНИК
Новости
10:00 | 12 марта
Более 200 территорий Саратовской области включены в перечень для голосования по благоустройству
09:00 | 12 марта
В Энгельсе продолжат развивать креативые профессиональные навыки в искусстве
18:00 | 11 марта
Алгайской школе предстоит комплексная модернизация
17:00 | 11 марта
В Саратове отремонтируют Дом Мейровича для госпиталя ветеранов войн
16:00 | 11 марта
Учёные нашли способ повысить скорость работы электроники в тысячу раз
15:46 | 11 марта
Саратовцев приглашают на митинг-концерт
15:00 | 11 марта
Дорога к знаниям для школьников станет комфортнее
13:52 | 11 марта
Самозанятым доступны льготные займы на выгодных условиях
13:00 | 11 марта
Энергосистема Саратовской области готова к реализации крупных инвестпроектов
12:53 | 11 марта
На Всемирном фестивале молодёжи свои проекты презентовал Фонд Юрия Лужкова
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцев приглашают на митинг-концерт

Новости
Завтра в 13.00 на площади им. Рахманинова (у Саратовской Консерватории) пройдет митинг – концерт в поддержку курса страны ее традиций и культуры.

Саратовцев приглашают на митинг-концерт



Председатель общественной организации «Часовые Родины», депутат Саратовской городской Думы Андрей Малышев отметил важность солидарности всего общества в условиях давления на страну недружественных государств.
«Сегодня мы должны показать всем, что мы единый народ, который полностью солидарен с выбранным курсом страны.
На нашу страну оказывается беспрецедентное давление со стороны недружественных стран коллективного запада. Тысячи санкций, отмена русской культуры в западноевропейских странах, русофобские высказывания и действия – все это направленно, в первую очередь чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в стране, посеять рознь и склоки.

Мы представители саратовских общественных организаций, сторонники парти «Единая Россия» поддерживаем курс развития нашей страны, традиционные ценности и великую культуру.

Приглашаю всех неравнодушных жителей нашего города прийти завтра на митинг-концерт и выразить свою гражданскую позицию в поддержку нашей страны и ее курса!», - подчеркнул Малышев.