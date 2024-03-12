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Алгайской школе предстоит комплексная модернизация

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Депутаты Саратовской областной Думы поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о выделении 25,2 миллиона рублей на капитальный ремонт школы №2 села Александров-Гай.
Алгайской школе предстоит комплексная модернизация

Школа №2 является одной из старейших школ в селе. Сегодня здесь обучаются более 400 ребят. Здание строилось в 70-х годах, поэтому здесь требовалось существенное обновление инфраструктуры.
Наталия Вологина воспитывает двух сыновей, старший уже закончил обучение, а младший сейчас в 11 классе.
«Когда нам на родительском собрании сообщили новость о предстоящем ремонте, мы были очень удивлены. Конечно, каждый родитель хочет для своего ребенка лучших условий. Знаю, что большинство детей в стенах нашей школы находятся весь день, мой сын с удовольствием занимается здесь спортом и журналистикой. Педагогический состав старается заинтересовать школьников, всесторонне развивать их. Считаю, что обновление будет способствовать еще большему интересу ребят к обучению», – поделилась Наталия.
Директор школы № 2 Анна Котова рассказала, что за время существования школы в здании обновили окна и оборудовали «точку роста»:
«В рамках капремонта мы планируем заменить двери, полы, провести электромонтажные работы, косметический ремонт, обновим сантехнику и частично кровлю, и уже к новому учебному году наши ребята вернутся в современную школу».
Алгайская школа одновременно является участником ряда региональных программ, реализуемых при поддержке главы региона. Так, к 1 сентября в школе также будут отремонтированы спортивный зал, школьный музей и столовая. На эти цели дополнительно направлено более 5 миллионов рублей.