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В Саратове отремонтируют Дом Мейровича для госпиталя ветеранов войн

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На заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о выделении денежных средств на капитальный ремонт кровли Саратовского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

Работы будут проведены в целях сохранения объекта исторического и культурного наследия регионального значения: «Дом Мейеровича (больница Штерна)» ХIХ в., архитектор А.М. Салько. В настоящее время уже проведено обследование технического состояния кровли с выдачей технического отчета и разработана научно-проектная документация на ремонт кровли.

«Наше учреждение – одно из старейших в Саратове. Госпиталь обеспечивает квалифицированной и специализированной медицинской помощью все категории ветеранов, поименованных в ФЗ «О ветеранах», проживающих на территории Саратовской области. В госпитале используются современные и самые передовые диагностические и лечебные методики. Наши медики делают все, чтобы оказание медицинской помощи было на высоком уровне, а пребывание в госпитале - комфортным, этому способствует и особая атмосфера уютного особнячка на Соборной. В здании в рамках проведения ремонта заменят и отремонтируют стропильную систему, слуховые окна, водосточную систему. В ходе реставрационных работ заменят обрешетку, восстановят покрытие декоративных элементов кровли (шпилей)», - поделилась главный врач Саратовского областного клинического госпиталя ветеранов войн Светлана Жук.