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Дорога к знаниям для школьников станет комфортнее

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На заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали выделение 13,4 млн рублей на приобретение автобусов для двух образовательных учреждений - школы № 3 им. В. Н. Щеголева в ЗАТО Светлый и Новоузенского агротехнологического техникума.


В Новоузенске автобус будет переоборудован для обучения водителей категории D. В техникуме добавятся учебные группы, и в итоге проблема с дефицитом водителей будет решена.
«Благодаря поддержке главы региона Романа Бусаргина наш техникум сможет готовить водителей автобусов. Ребята будут практиковаться на современной технике, а главное - в районе появятся профессиональные водители», - рассказала директор Новоузенского агротехнологического техникума Любовь Разуваева.
А в СОШ № 3 им. В. Н. Щеголева в ЗАТО Светлый новый автобус поможет расширить возможности обучающихся. Ученики активно принимают участие в различных соревнованиях и олимпиадах, но не у всех родителей есть возможность самостоятельно доставлять детей до мест их проведенияя.
«Автобус, который у нас появится, поможет снять эти вопросы. У нас ведь очень активные школьники! Они тянутся к знаниям и постоянно участвуют во множестве олимпиад, которые проходят в Саратове. Также решится вопрос и с комфортной, безопасной транспортировкой детей в другие муниципальные образования для сдачи экзаменов. Фактически новый транспорт расширит возможности наших учеников для покорения новых вершин!» - сказала директор СОШ №3 Олеся Васильева.