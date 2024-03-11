Самозанятым доступны льготные займы на выгодных условиях

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Финансовая поддержка оказывается региональным Фондом микрокредитования субъектов малого предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Займ предоставляется по ставке 4% годовых сроком до 3-х лет без залога под поручительство третьих лиц. При отсутствии поручительства возможен залог.«Фонд микрокредитования поддерживает самозанятых граждан не только льготным финансированием, но и проводит консультирование по всем вопросам, возникающим в процессе сбора пакета документов, необходимых для получения микрозайма. Денежные средства самозанятые могут направить на различные цели: обучение, приобретение программных средств, покупку оборудования и техники, комплектующих и сырья, провести исследование рынка и улучшить качество товаров, увеличить объемы производимой продукции, расширить ассортимент, а главное, осуществить реализацию своих бизнес - проектов с минимальными затратами на обслуживание микрозайма», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Подробнее ознакомиться с условиями предоставления микрозаймов можно на официальном сайте Фонда: www.fmco.ru.