Энергосистема Саратовской области готова к реализации крупных инвестпроектов

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Минэнерго России утвердило схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы, в которые включены прогнозы и основные технические решения по совершенствованию энергосистемы Саратовской области.Согласно документу, разработанному при участии Саратовского регионального диспетчерского управления, к 2029 году в энергосистеме Саратовской области планируется увеличение потребления электрической энергии до 15999 млн кВт/ч со среднегодовым приростом 2,95 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 2403 МВт со среднегодовым приростом 2,64%.Прирост потребления связан с планируемой реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов в металлургии, переработке сельскохозяйственной продукции, обработки и хранения электронных данных.Кроме того, предусмотрены проекты, связанные с вводом в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии на основе возобновляемых источников энергии в 2025-2026 гг.