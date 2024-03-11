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Саратовский музей краеведения проводит конкурс «Гагарин на Саратовской земле»

Новости
Саратовский музей краеведения проводит конкурс «Гагарин на Саратовской земле»


Саратовский областной музей краеведения с 1 марта по 12 апреля 2024 г. проводит городской конкурс «Гагарин на Саратовской земле». Он посвящен 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина. Участниками могут стать школьники, учащиеся средних специальных учебных учреждений и первокурсники саратовских вузов. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте музея.
Номинация «Саратов, каким его знал Гагарин» предполагает посещение экскурсий по выставке «Дорога в космос» в музее или по передвижной выставке «Саратов – космос – Саратов», а затем участие в блиц-викторине и брейн-ринге. Вопросы будут касаться жизни Саратова 1950–1960-х годов и связей Ю.А. Гагарина с нашим городом.
В номинации «Гагарин на Саратовской земле» участники представляют на конкурс художественную работу по сюжету музейной экскурсии.
Предусмотрена и номинация «Самый активный организатор» – для руководителей учебных учреждений, заместителей директора по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования, учителей-предметников, классных руководителей и др.
Награждение победителей конкурса состоится 12 апреля 2024 г. в Саратовском областном музее краеведения в рамках торжественного мероприятия «Приношение Гагарину».