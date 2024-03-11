Под Саратовом первенство по кросс-фиту посвятили памяти героя СВО

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В с. Александров - Гай провели Открытое первенство по силовому многоборью (кросс-фит) памяти земляка Артема Левина, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.До участия в специальной военной операции Артем Викторович увлекался силовыми видами спорта. Одним из организаторов турнира выступил Совет ветеранов района, в котором многие годы занимается общественной деятельностью и проводит воспитательную работу с молодежью Галина Александровна, бабушка Артема Викторовича.В турнире приняли участие команды Александрово - Гайского, Новоузенского и Краснокутского районов области. Турнир прошел в ФОКе "Заволжский".Артем Левин награжден орденом Мужества посмертно."Хочу выразить огромную благодарность организаторам, спонсорам и участникам "Открытого первенства Александрово-Гайского района по функциональному многоборью памяти Артёма Левина" за участие в турнире, посвященном памяти моего сына, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Вечная память воинам, не вернувшимся с войны" - отметила мама Артёма Наталья Викторовна по итогам турнира.Взносы в призовой фонд турнира сделали мама Артема, Совет ветеранов района и его коллеги по работе.