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Под Саратовом первенство по кросс-фиту посвятили памяти героя СВО

Новости
Под Саратовом первенство по кросс-фиту посвятили памяти героя СВО


В с. Александров - Гай провели Открытое первенство по силовому многоборью (кросс-фит) памяти земляка Артема Левина, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.

До участия в специальной военной операции Артем Викторович увлекался силовыми видами спорта. Одним из организаторов турнира выступил Совет ветеранов района, в котором многие годы занимается общественной деятельностью и проводит воспитательную работу с молодежью Галина Александровна, бабушка Артема Викторовича.

В турнире приняли участие команды Александрово - Гайского, Новоузенского и Краснокутского районов области. Турнир прошел в ФОКе "Заволжский".

Артем Левин награжден орденом Мужества посмертно.

"Хочу выразить огромную благодарность организаторам, спонсорам и участникам  "Открытого первенства Александрово-Гайского района по функциональному многоборью памяти Артёма Левина" за участие в турнире, посвященном памяти моего сына, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Вечная память воинам, не вернувшимся с войны" - отметила мама Артёма Наталья Викторовна по итогам турнира.

Взносы в призовой фонд турнира сделали мама Артема, Совет ветеранов района и его коллеги по работе.