В регионе стартуют игры турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди вузов

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С февраля по март 2024 года в регионе проводится турнир ПФО по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек студентов образовательных организаций высшего образования сезона 2023-2024 годов.Мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.Турнир проходит в два этапа: I этап внутри вузов; II этап региональный.В этом сезоне в турнире планируется участие 10 образовательных организаций высшего образования по всей области. В настоящее время на территории региона проходит первый этап.Второй этап пройдет 14 и 18 марта на базе спортивных залов СГУ им. Н.Г. Чернышевского и СГЮА.Команды-победители регионального этапа примут участие в окружном суперфинале турнира, который состоится в Перми в мае 2024 года.