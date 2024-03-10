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В Балакове построят ФОК открытого типа

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На прошедшем заседании областной думы депутаты поддержали инициативы главы региона Романа Бусаргина. Одна из них – создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории школы № 25 г.Балакова.

На его строительство выделят 22,5 млн рублей.

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса создадут все условия для занятий различными видами спорта. Здесь появятся футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола. Планируют оборудовать круговые и прямые беговые легкоатлетические дорожки, зоны для прыжков в длину, полосы препятствий для сдачи норм ГТО, и даже места для толкания ядра. Для зрителей в ФОКе сделают трибуны на 120 мест.

«Балаковский муниципальный район получит поддержку из областного бюджета на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. Средства пойдут на создание современного ФОКа. Кстати, софинансирование в том же объеме выделит одно из градообразующих предприятий города, компания «ФосАгро». Отмечу, что о новой многофункциональной спортивной площадке мечтали все дети и взрослые района. После реализации проекта у жителей будет возможность заниматься физической культурой и различными видами спорта в любое удобное для них время. Думаю, что станет больше желающих сдавать нормы ГТО», – прокомментировала новость заместитель главы БМР по социальным вопросам Екатерина Солдатова.