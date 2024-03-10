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Саратовчанка задумалась о пополнении в семье, узнав о ремонте в женской консультации

Новости
На заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали выделение 43,5 млн рублей на ремонт 29 женских консультаций.
Женская консультация – является ключевым звеном амбулаторно-поликлинической службы в акушерстве и гинекологии. Качественная и доступная акушерская помощь является основой здоровья нации. Здоровье человека во многом определяется моментом зарождения, течением беременности и моментом родоразрешения его матери.

Так, в Духовницкой районной больнице будет проведена замена коммуникаций, выполнен ремонт стен, потолка и заменена электропроводка.
«Символично, что в Год семьи, губернатор Роман Бусаргин вышел с инициативой о выделении средств на ремонт женских консультаций в районах области. В нашем поселке в консультации ранее проводились точечные работы, но большого ремонта на моей памяти не было. Безусловно, будущим мамам будет гораздо комфортнее посещать отремонтированное учреждение. В целом, если женщины будут не на словах, а на деле видеть, что для них улучшаются условия, то и принять решение о пополнении в семье будет проще. Мы с мужем обязательно обсудим этот вопрос»,- поделилась активистка, мама двоих детей Елена Васильевна.