Всероссийский Кубок проекта «Мини-футбол в школу» едет в Саратов!

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В финальном этапе приняли участие команды из 62 регионов России.Саратов представляла команда гимназии N108 под руководством тренера Григорьева А. В.Саратовские спортсменки проявили все свои лучшие качества, показывая в каждом матче великолепный футбол, мастерство и волю к победе. На протяжении всего турнира спортсменки забили 21 гол, и лишь 1 мяч смог попасть в ворота саратовских девочек.На пути к финалу наша команда одержала победу над спортсменами из Заполярья, Иркутска, Челябинска и Астрахани. В финале Саратов феерично обыграл московскую команду со счетом 4:0.Вот имена победителей:1. Нигметова Мадина2. Федулова Марика3. Бочарина Виктория4. Абляева Алина5. Медведева Полина6. Грицкова София7. Филатова Алиса8. Лызина Ксения9. Ильина ВикторияТренер Андрей Григорьев.«Я очень доволен турниром, который собрал команды со всей России, был замечательно организован и проведëн, - поделился своим впечатлением тренер Андрей Григорьев, - все, кто был задействован в его проведении: волонтёры, повара, водители, медицинский персонал, судейский корпус, организаторы из Федерации мини- футбола России справились на отлично.Победа приходит к тем, кто любит своë дело, упорно тренируется, достигнув поставленной цели, идёт к следующей, тем самым растёт в футбольном плане. Это важно не только для каждого футболиста, но и для всей команды в целом.И, конечно, удачу и везение никто не отменял. Мы с этим столкнулись на одном из турниров, когда победителя определяли подбрасыванием монеты, и тогда мы проиграли!Теперь перед нами стоит задача отдохнуть несколько дней, восстановиться, девочкам удачно войти в учёбу после недельного перерыва, ведь впереди ВПРы».Команда благодарна своим родителям, бабушкам и дедушкам. Это они поддерживают своих детей в их любимом деле!Некоторые родители смогли приехать на турнир. Они создавали замечательную атмосферу и условия для детей, которые являются важным фактором успешного выступления.Команда выражает слова благодарности Министерству спорта Саратовской области и Федерации футбола Саратовской области за организацию выезда на финал турнира « Мини-футбол в школу».