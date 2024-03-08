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Ряды участников СВО пополняют саратовцы с боевым опытом

Новости
Ряды участников СВО пополняют саратовцы с боевым опытом


Несколько десятков саратовцев, заключивших контракты с Министерством обороны, отправились в войска. Их организованно автобусами доставят к месту службы в регулярных военных соединениях. Саратовским контрактникам предстоит пройти боевое слаживание для выполнения поставленных задач в зоне СВО.

Как рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту г.Саратова Михаил Кан, всего за этот год отправили в войска более 800 патриотов. «Как правило, контракты заключаются минимум на год или на более долгий срок. Все зависит от того, служил или нет ранее контрактник и от его личного желания. Среди новобранцев есть участники боевых действий. Охотно вступают в ряды Министерства обороны бывшие военнослужащие ЧВК. Это уже не единичные случаи – десятки и даже сотни бывших бойцов частных военных компаний пополняют состав Вооруженных Сил, непосредственно заключая контракт с Министерством обороны РФ. Также много желающих пойти на контракт среди участников боевых действий в Чеченской республике и Сирии. Многие из них продолжают поступать на военную службу по контракту непосредственно для участия в специальной военной операции», - отметил начальник пункта отбора.

В пункте отбора также напомнили, что военнослужащие по контракту – участники СВО получают не менее 450 тысяч рублей за первый месяц службы при заключении контракта на срок от одного года и более. Для военнослужащих предусмотрены ежемесячное денежное довольствие, единовременные выплаты, различные льготы и многочисленные меры социальной поддержки.

Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.