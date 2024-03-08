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В Романовке продолжится ремонт районного дома культуры

Новости
В Саратовской области продолжается реализация региональной программы по ремонту сельских Домов культуры. Это одна из самых масштабных и востребованных программ третий год успешно реализуется по решению главы региона Романа Бусаргина.



Как и за два прошлых года, основу проекта составили сельские дома культуры в отдаленных поселках, но в списке оказались и крупные объекты в Саратове, Энгельсе, Балашове, Хвалынске, Романовском районе. В первую очередь восстанавливаются кровля, фасады, идет замена коммуникаций и окон.

Дом культуры в Романовском районе является достопримечательностью. Его с любовью строили, расширяли, дополняли, модернизировали. Местные жители помнят как в 1998 году к сельскому кинотеатру «Октябрь» была сделана пристройка и таким образом, с 1999 года открылся Романовский районный ДК. В большом зрительном зале проходят и мероприятия, и киносеансы. Дом культуры всегда открыт и заполнен творческими людьми. Всего за 2023 год здесь прошло 372 культурных мероприятия, которые посетили более 30 тысяч зрителей.

«Ежедневно Романовский ДК посещают 400 человек, работают 22 клуба по интересам: хоровое, вокальное, сольное пение, фольклорные, эстрадные группы, эстрадный танец, театры миниатюр, художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, шахматы, шашки, теннис. Четыре коллектива самодеятельного творчества имеют звание «Народный», - рассказала начальник отдела культуры и кино администрации Романовского района Елена Федюнина.

В 2022 году на 1,8 млн рублей по программе «Культура Саратовской области» была отремонтирована крыша здания над кинотеатром, которая пострадала во время урагана. В настоящий момент мягкая кровля основного здания требует капитального ремонта.

«Романовский Районный дом культуры является поистине культурным центром, и на сегодня стоит задача сделать его современным и привлекательным для жителей и гостей Романовского района. В этом году два млн рублей выделено на проведение капитального ремонта кровли. Все строительные работы и благоустройство завершатся до конца года», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.