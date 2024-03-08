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Студентки Саратовского областного колледжа искусств вошли в число лучших юных балерин страны

Новости
Студентки Саратовского областного колледжа искусств вошли в число лучших юных балерин страны


В Москве завершился VI Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет».

В 2024 году участниками финального тура «Русского балета» на сцене Государственного академического Большого театра России стали 26 юных талантов, представляющих 15 образовательных учреждений из 13 городов России. В их числе – будущие балерины из Москвы, Красногорска (Московская область), Саратова, Новосибирска, Краснодара, Йошкар-Олы, Красноярска, Уфы, Казани, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга.

Выступления оценивало жюри конкурса под председательством народной артистки РФ, ректора Московской государственной академии хореографии Марины Леоновой.

Студентки Саратовского областного колледжа искусств - Ксения Бурбина (3 курс, класс преподавателя М.М. Юсуповой) и Карина Ярцева (2 курс, класс народной артистки РФ Л. А. Телиус) стали дипломантами конкурса.

«Право принять участие в финале самого престижного конкурса в мире российского балета удостоились всего 26 человек. Здесь могут участвовать только лучшие из лучших! И двое из них – наши студенты! Пройти отбор наивысших профессионалов и попасть на сцену Государственного академического Большого театра России – это важное достижение для саратовской балетной школы и прекрасная возможность начинающим артистам заявить о себе!» - отметила народная артистка РФ, художественный руководитель и председатель цикловой комиссии «Искусство балета» Саратовского областного колледжа искусств Людмила Телиус.