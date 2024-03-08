Студентки Саратовского областного колледжа искусств вошли в число лучших юных балерин страны

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В Москве завершился VI Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет».В 2024 году участниками финального тура «Русского балета» на сцене Государственного академического Большого театра России стали 26 юных талантов, представляющих 15 образовательных учреждений из 13 городов России. В их числе – будущие балерины из Москвы, Красногорска (Московская область), Саратова, Новосибирска, Краснодара, Йошкар-Олы, Красноярска, Уфы, Казани, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга.Выступления оценивало жюри конкурса под председательством народной артистки РФ, ректора Московской государственной академии хореографии Марины Леоновой.Студентки Саратовского областного колледжа искусств - Ксения Бурбина (3 курс, класс преподавателя М.М. Юсуповой) и Карина Ярцева (2 курс, класс народной артистки РФ Л. А. Телиус) стали дипломантами конкурса.«Право принять участие в финале самого престижного конкурса в мире российского балета удостоились всего 26 человек. Здесь могут участвовать только лучшие из лучших! И двое из них – наши студенты! Пройти отбор наивысших профессионалов и попасть на сцену Государственного академического Большого театра России – это важное достижение для саратовской балетной школы и прекрасная возможность начинающим артистам заявить о себе!» - отметила народная артистка РФ, художественный руководитель и председатель цикловой комиссии «Искусство балета» Саратовского областного колледжа искусств Людмила Телиус.