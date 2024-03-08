На новой сцене Саратовского театра оперы и балета открылась экспозиция «Шедевры оперы»

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Представленные на выставке исторические костюмы, которые охватывают период длительностью более чем в век, олицетворяют мастерство, изысканность и профессионализм.«С прошлого года на новой сцене экспозиции стали регулярными и посвящаются различным темам. Это уже третья выставка и впервые представлены костюмы, в которых артисты выходили на сцену в начале XX вв.Благодаря таким проектам зритель сможет лучше понимать, как трансформировался театр, как менялось искусство театрального костюма, как менялось само восприятие людьми оперного искусства.Многие костюмы, которые создавались для театра, служили на протяжении очень длительного времени. Некоторые перешли из царской эпохи в советскую. Примером может служить костюм Тореадора: на его подкладке стоит штамп «1903 г».Самыми «молодыми» экспонатами выставки являются костюмы для оперы «Пётр Первый» постановки 2022 года, созданной к 350-летию со дня рождения Петра Великого при поддержке Министерства культуры РФ», - отметили в пресс-службе театра.Каждый костюм является результатом кропотливого труда художников и мастеров театра, отражающих традиции и особенности различных эпох, народов и культур.Также в рамках экспозиции представлены архивные афиши опер разных годов, эскизы и зарисовки к спектаклям, материалы печатных изданий и видеоряд.Экспозиция «Шедевры оперы» является частью масштабного проекта «Выставки в Гостиной», направленного на сохранение истории театра.