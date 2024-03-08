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Региональные инвесторы будут использовать железнодорожную инфраструктуру при реализации проектов

Новости
Региональные инвесторы будут использовать железнодорожную инфраструктуру при реализации проектов


На площадке министерства инвестиционной политики состоялось рабочее совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории региона с участием представителей Приволжской железной дороги. Собравшиеся проработали вопросы использования железнодорожной инфраструктуры для реализации инвестпроектов в регионе.

На территории Петровского района ООО «Агротрейд плюс» рассматривает возможность создания производства по хранению и переработке зерновых и масленичных культур. Представителям компании было важно обсудить возможность использования железнодорожных путей для обеспечения отгрузки продукции на выбранной инвестором площадке, проработать план мероприятий по восстановлению ж/д инфраструктуры.

ООО «Еврохимсервис» в Аткарском районе создает базу для реализации агрохимических продуктов. На совещании были достигнуты договоренности о сроках выполнения работ по обеспечению технической возможности движения состава по железнодорожному пути до предприятия, а также подготовке технической документации для получения лицензии инвестором на погрузочно-разгрузочные работы.