Региональные инвесторы будут использовать железнодорожную инфраструктуру при реализации проектов

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На площадке министерства инвестиционной политики состоялось рабочее совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории региона с участием представителей Приволжской железной дороги. Собравшиеся проработали вопросы использования железнодорожной инфраструктуры для реализации инвестпроектов в регионе.На территории Петровского района ООО «Агротрейд плюс» рассматривает возможность создания производства по хранению и переработке зерновых и масленичных культур. Представителям компании было важно обсудить возможность использования железнодорожных путей для обеспечения отгрузки продукции на выбранной инвестором площадке, проработать план мероприятий по восстановлению ж/д инфраструктуры.ООО «Еврохимсервис» в Аткарском районе создает базу для реализации агрохимических продуктов. На совещании были достигнуты договоренности о сроках выполнения работ по обеспечению технической возможности движения состава по железнодорожному пути до предприятия, а также подготовке технической документации для получения лицензии инвестором на погрузочно-разгрузочные работы.