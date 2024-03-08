Телебашня в Саратове включит праздничную подсветку с 8 Марта
8 марта телебашня филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит праздничную подсветку в честь Международного женского дня.
Праздничный сценарий подсветки будет работать с 19 до 23 часов. Световое панно телебашни в Саратове засияет яркими переливами.
На медиафасаде отобразится надпись «С 8 марта! С международным женским днём!», грани телебашни украсят символы весны — цветы.
100-метровая саратовская телебашня находится на самой высокой точке города и является ключевым объектом региональной вещательной сети.