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Поставлена задача полностью ликвидировать в регионе очередность на процедуру ЭКО

Новости
Поставлена задача полностью ликвидировать в регионе очередность на процедуру ЭКО


На заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали выделение 10 млн рублей на закупку нового оборудования Клинического перинатального центра.
Как рассказала главврач медучреждения Елена Ермолаева, данный вопрос обсуждался с главой региона в ходе его визита в центр. Тогда Роман Бусаргин поставил задачу повышения доступности и эффективности процедуры ЭКО, а своевременная модернизация оборудования – ключевое в ее решении.
«ЭКО проводятся в центре бесплатно по полису ОМС. В ходе недавно прошедшей коллегии минздрава, несмотря на хорошие результаты, а именно – сокращение очереди на ЭКО с 6-12 месяцев в 2013 году до 1,5-2 месяцев в 2023 году губернатор снова указал на то, что необходимо не просто сократить очередь, а в целом ликвидировать очередь на ЭКО.
Новое поступающее оборудование будет этому всецело способствовать. В настоящее время задачей центра является сопровождение пациенток на всех этапах пути к материнству – начиная с подготовки и планирования беременности, проведения лечения бесплодия с использованием процедур ЭКО, грамотным сопровождением на протяжении всей беременности и, конечно, при родоразрешении. Во всех вопросах мы чувствуем поддержку и внимание со стороны главы региона», - прокомментировала главный врач Областного клинического перинатального центра Елена Ермолаева.