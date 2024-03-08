Поставлена задача полностью ликвидировать в регионе очередность на процедуру ЭКО

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На заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали выделение 10 млн рублей на закупку нового оборудования Клинического перинатального центра.Как рассказала главврач медучреждения Елена Ермолаева, данный вопрос обсуждался с главой региона в ходе его визита в центр. Тогда Роман Бусаргин поставил задачу повышения доступности и эффективности процедуры ЭКО, а своевременная модернизация оборудования – ключевое в ее решении.«ЭКО проводятся в центре бесплатно по полису ОМС. В ходе недавно прошедшей коллегии минздрава, несмотря на хорошие результаты, а именно – сокращение очереди на ЭКО с 6-12 месяцев в 2013 году до 1,5-2 месяцев в 2023 году губернатор снова указал на то, что необходимо не просто сократить очередь, а в целом ликвидировать очередь на ЭКО.Новое поступающее оборудование будет этому всецело способствовать. В настоящее время задачей центра является сопровождение пациенток на всех этапах пути к материнству – начиная с подготовки и планирования беременности, проведения лечения бесплодия с использованием процедур ЭКО, грамотным сопровождением на протяжении всей беременности и, конечно, при родоразрешении. Во всех вопросах мы чувствуем поддержку и внимание со стороны главы региона», - прокомментировала главный врач Областного клинического перинатального центра Елена Ермолаева.