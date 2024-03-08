Саратовцы стали участниками самого многонационального «Хоровода дружбы»

просмотров: 152

Мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы был установлен на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе. Представители 73 национальностей из более 150 стран мира объединились в известном танце, ставшем символом России.За созданием масштабного события стоят проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и арт-кластер «Таврида».Всего к событию присоединились 2 тыс. молодых людей.Мировой рекорд в номинации «Самый многонациональный хоровод дружбы» был официально подтвержден Главой Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Владиславом Копыловым и международным арбитром агентства Юделькис Диас.Специальные гости отметили, что стали свидетелями этого исторического события, где энергия молодости и культурное единство слились в гармонии, запечатлённой в новом рекорде мирового масштаба.«В едином творческом порыве, взявшись за руки, мы возродили хороводные традиции и на Всемирном фестивале молодёжи создали самый многонациональный хоровод дружбы. Уверены, что эту дружбу участники пронесут через всю жизнь и обязательно вернутся в Россию!» – отметила заслуженный работник культуры России, участник проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Алиханова.Делегат Саратовской области студент поволжского института управления филиал РАНХиГС Артём Яковлев поделился впечатлениями: «Это было по своему масштабу, конечно, уникально! Представители многих народов, люди из разных уголков мира - все держались за руки, танцевали вместе. Мы создавали отличное настроение для всех и у всех, не было никаких разногласий и культурных барьеров. Атмосфера дружелюбия и любви объединила нас, и это было действительно волшебно».«Сегодняшний день запомнится мне надолго, мы водили хоровод, такой русский танец, было очень интересно! Много людей из разных стран танцевали, держась за руки. Музыка тоже очень понравилась. Россия – очень веселая и гостеприимная страна, надеюсь, что еще как-нибудь сюда вернусь», – отмечает Sheharyar Malik из Пакистана.Гость из Китая Ли Хунсин вдохновлен масштабами Всемирного Фестиваля молодежи: «Россия – потрясающе гостеприимная страна. Сегодня водили хоровод, очень интересный опыт, раньше я ничего подобного не делал. Этот танец действительно объединяет людей, все очень веселые. Спасибо за такой опыт, эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь».