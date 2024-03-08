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В Калининском районе провели учет диких животных методом шумового прогона

Новости
В Калининском районе провели учет диких животных методом шумового прогона


В охотничьем угодье Калининского района сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области совместно с охотпользователем провели учет численности охотничьих животных.

Учет животных был проведен методом шумового прогона, разработанным в ФГБУ ФНИЦ «Охота». Животных шумом выгоняют из мест их обитания на учетчиков, которые фиксируют их численность. Для этого людей с блокнотами расставили на вышках, расположенных вдоль леса. В какой-то момент на них из-за деревьев начали выходить лоси, олени и косули.

Напомним, зимний учет численности диких животных в охотничьих угодьях региона будет идти до 15 марта, охотпользователям расчеты и окончательные материалы учетов необходимо представить в комитет до 1 апреля. Эти мероприятия позволят получить информацию о численности охотничьих ресурсов.