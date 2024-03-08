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В 2024 году в области планируется увеличить площади под твердой пшеницей, соей , нутом и чечевицей

Новости
В 2024 году в области планируется увеличить площади под твердой пшеницей, соей , нутом и чечевицей


В 2024 году в Саратовской области планируется увеличение посевных площадей под твердой пшеницей на 20%, соей - на 17%, нутом и чечевицей на 7%. Об этом сообщил зампред Правительства - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский на окружном агрономическом совещании, посвященном весенним полевым работам в Приволжском федеральном округе.

Подводя итоги комплексного развития агропромышленного комплекса ПФО в 2023 году, заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин отметил существенный вклад аграриев Саратовской области в общий объем производства продукции растениеводства не только в Поволжье, но и в целом по стране.

Роман Ковальский рассказал об обеспеченности семенным материалом, средствами защиты растений и минеральными удобрениями, сельскохозяйственной техникой и дизельным топливом. Все работы ведутся в штатном режиме.

Он отметил, что озимый клин в регионе занимает 1 млн 215,6 тыс. га (на уровне прошлого года), площадь ярового сева оставит 2,8 млн га. По словам зампреда, давать оценку состоянию озимых культур пока преждевременно, однако с учетом рисков был проведен мониторинг запаса семян, сформирован страховой фонд для возможного пересева: «Мы оцениваем ситуацию с осторожным оптимизмом. При любом развитии событий аграрии в полной мере обеспечены семенами».

Роман Ковальский отметил, что в области прослеживается положительная динамика в работе с семенами отечественной селекции. План Минсельхоза России в части импортозамещения семян сахарной свеклы выполнен: в текущем году аграриями региона их приобретено в три раза больше, чем в прошлом. Кроме этого, за последние шесть лет в 3,5 раза - с 64,2 до 210 тыс. тонн в физическом весе - увеличился объем приобретения минеральных удобрений. На сегодняшний день темпы приобретения минеральных удобрений выше прошлогодних.

Министр подчеркнул важность сохранения и совершенствования механизмов господдержки АПК, в частности, выделения лимитов субсидий на льготное кредитование в соответствии с потребностями аграриев, что является необходимой составляющей эффективного проведения сезонных полевых работ, а также уточнил, что стимулирующие меры на федеральном уровне и активная разъяснительная работа в 2023 году позволили региону в 2,3 раза увеличить уровень страхования сельхозкультур в сравнении с 2022 годом и занять 3-е место по ПФО по приросту застрахованной площади.

Область занимает лидирующие позиции в ПФО по валовому сбору продукции растениеводства, однако есть ряд направлений, над которыми надо работать и есть к чему стремиться, заметил в завершении выступления Роман Ковальский и сообщил, что в марте в Саратовской области состоится два кустовых совещания, на которых будет определена тактика проведения весенних полевых работ-2024.