Многодетным семьям расширили право на оплату за обучение детей в колледжах

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На очередном заседании регионального парламента внесены изменения в региональное законодательство, расширяющие возможности социальной поддержки отдельных категорий жителей региона.С октября прошлого года в Саратовской области действует новая мера социальной поддержки многодетных семей, введенная по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Семьям, независимо от уровня дохода, компенсируется 50% расходов на оплату стоимости очного обучения детей в организациях среднего профессионального образования на территории Саратовской области.В соответствии с действующим законодательством право на получение компенсации сохранялось только за семьями, которые утратили статус многодетной семьи в период обучения ребенка в связи с достижением другим ребенком совершеннолетия либо достижением совершеннолетним ребенком, обучающимся в образовательной организации по очной форме обучения, возраста 23 лет. После внесения изменений в закон и принятия соответствующих нормативно-правовых актов право на сохранение компенсации будут иметь также семьи, которые утратили статус многодетной семьи в связи с достижением ребенка, который принимает участие в СВО, возраста 23 лет.«Правоприменительная практика показала, что многодетные родители столкнулись с техническими вопросами при назначении компенсации. В частности, сейчас право на компенсацию возникает только в том случае, если родитель, претендующий на получение компенсации, заключил договор с образовательной организацией и сам произвел оплату стоимости обучения ребенка. Однако возникали случаи, когда договор с образовательной организацией заключен с одним родителем, а оплату обучения произвел другой член многодетной семьи. Вносим изменения, которые позволят решить этот вопрос в интересах многодетных семей», – отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.Также депутаты поддержали изменения в региональное законодательство, касающиеся предоставления компенсации на ЖКУ медикам, вышедшим на пенсию из муниципальных организаций здравоохранения. С инициативой выступил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в январе этого года. Ранее с таким предложением к главе региона обращался председатель регионального парламента Михаил Исаев, к которому по этому вопросу поступали обращения в ходе приемов граждан и на встречах с жителями в районах области.Внесенные в областное законодательство изменения позволят уравнять права работников, вышедших на пенсию из муниципальных учреждений здравоохранения и проживающих в сельской местности.Размер социальной поддержки по оплате за ЖКУ врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием будет приведен к единообразию вне зависимости от того, вышли они на пенсию из областной или муниципальной организации здравоохранения.Ожидается, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 1700 человек. Принятие проекта закона потребует дополнительные расходы областного бюджета в размере более 39,6 млн рублей.