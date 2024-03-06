Монтаж нового покрытия позволит проводить на стадионе «Локомотив» турниры самого высокого уровня

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Поскольку «Локомотив» является местом проведения домашних матчей и тренировочной площадкой футбольного клуба «Сокол», работы по монтажу покрытия пройдут летом, после окончания игр текущего сезона.«По итогам прошлого сезона футболисты «Сокола» завоевали право выступать в Первой Лиге ФНЛ. Для приведения домашнего стадиона в нормативное состояние согласно требованиям Лиги было обновлено освещение, установлены системы контроля и учёта доступа на объект, обеспечено бесперебойное электропитание.Принятое сегодня депутатами решение позволит на длительный период снять вопрос сертификации поля и допуска к турнирам под эгидой РФС и профессиональных лиг. Кроме того, более новое покрытие поля позволит повысить качество игры и эффективность тренировочного процесса»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.Стоит отметить, что помимо профессионального футбольного клуба, на «Локомотиве» проходят занятия школы по футболу «Сокол», а также региональные турниры и массовые мероприятия.Стадион «Локомотив» – один из ключевых спортивных объектов области и приоритетная задача - создать комфортные условия пребывания на объекте как спортсменам, так и болельщикам.