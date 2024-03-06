В Ершовском районе построят современную спортплощадку и отремонтируют дороги

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Уже в этом году в Ершовском районе появится спортивное ядро и дополнительно отремонтируют дороги. Такие инициативы губернатора Романа Бусаргина поддержали сегодня на заседании областной Думы.Дополнительное финансирование, которое поступит в Ершов на ремонт дорог, позволит привести в нормативное состояние городские улицы.Глава Ершовского муниципального района Константин Мызников озвучил перспективы предстоящего распределения выделенных средств:- Отмечу, что дорожная тематика сегодня стала основной из повесток развития регионов. Об этом говорил и Президент Российской Федерации в своем обращении к федеральному собранию.Дополнительное финансирование позволит нам не просто провести текущий ремонт дорожного полотна. Мы планируем капитально отремонтировать участок улицы Мелиоративной, участок ул. Северный проезд, участок ул. 40 лет Победы, участок ул. Урицкого. Эти участки были определены по результатам обсуждения вопроса с жителями города, общественниками и депутатами местного Совета.Еще одно направление, на которое Ершов получит финансирование благодаря инициативе главы региона, – решение вопросов благоустройства пришкольной территории и устройство спортивного ядра школы №3.По поводу актуальности этого решения высказалась одна из жительниц микрорайона, член Общественного совета при администрации ЕМР Нина Максимкина:- По президентской программе за федеральные средства в этом году капитально отремонтируют одну из крупнейших школ нашего района, рядом с которой я живу. Приятно, что регион добавляет дополнительные средства на обустройство ее спортивной территории. Появится современная площадка, а значит дети будут не только учиться в отремонтированной школе, но и заниматься различными видами спорта. Уверена, что и жители ближайшего района с удовольствием будут посещать этот спортивный объект и он станет центром притяжения.