В области начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи

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Сегодня начинается выдача разрешений на добычу водоплавающей птицы и вальдшнепа в общедоступных охотничьих угодьях региона.Исключение - особо охраняемые природные территории федерального значения.Сроки весенней охоты: с 30 марта по 8 апреля - для 5 районов южной зоны (Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский), с 6 апреля по 15 апреля - для всех остальных районов.Продолжительность весенней охоты на гуся, вальдшнепа и селезня утки без подсадной — 10 дней.На селезня уток с использованием живой подсадной манной утки - с 16 марта по 19 апреля продолжительностью 35 дней.Выдача разрешений будет осуществляться в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства. Также разрешения можно будет получить у сотрудников комитета в районах области и в МФЦ Саратовской области. Кроме того, рекомендуем подавать заявление через портал госуслуг.