6 марта 2024 СРЕДА
Новости
18:00 | 06 марта
В Ершовском районе построят современную спортплощадку и отремонтируют дороги
17:30 | 06 марта
Монтаж нового покрытия позволит проводить на стадионе «Локомотив» турниры самого высокого уровня
17:00 | 06 марта
В области начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи
16:00 | 06 марта
Муниципалитеты области готовятся к весеннему паводку
15:41 | 06 марта
«Золотой стандарт» наблюдения – это комплекс критериев оценки процесса и процедур голосования
15:25 | 06 марта
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
15:00 | 06 марта
Факт нарушения договора управления многоквартирным домом может быть установлен органом местного самоуправления
14:00 | 06 марта
Расширен перечень преступлений, за которые лишат гражданства России
13:00 | 06 марта
Салман Мусаев: Межнациональное единство способствует экономическому развитию Саратовской области
12:00 | 06 марта
В новой модельной библиотеке создадут космическую атмосферу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В области начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи

Новости
В области начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи


Сегодня начинается выдача разрешений на добычу водоплавающей птицы и вальдшнепа в общедоступных охотничьих угодьях региона.

Исключение - особо охраняемые природные территории федерального значения.

Сроки весенней охоты: с 30 марта по 8 апреля - для 5 районов южной зоны (Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский), с 6 апреля по 15 апреля - для всех остальных районов.

Продолжительность весенней охоты на гуся, вальдшнепа и селезня утки без подсадной — 10 дней.

На селезня уток с использованием живой подсадной манной утки - с 16 марта по 19 апреля продолжительностью 35 дней.

Выдача разрешений будет осуществляться в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства. Также разрешения можно будет получить у сотрудников комитета в районах области и в МФЦ Саратовской области. Кроме того, рекомендуем подавать заявление через портал госуслуг.