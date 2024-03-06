Муниципалитеты области готовятся к весеннему паводку

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По предварительным прогнозам в зоне возможного подтопления могут оказаться более 100 населенных пунктов в 24 районах области.Специалисты по делам ГО и ЧС администраций районов области совместно со спасателями областной службы спасения проверяют готовность гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых и талых вод на крупных реках. Также проводится- размещение гидрологических постов на паводкоопасных реках и водоемах;- мониторинг уровня подъема воды в реках;- очистка ливневых и водопропускных коммуникаций;- обследование низководных мостов, участков железнодорожных и автомобильных дорог;- планируются маршруты эвакуации людей;- подготовка пунктов временного размещения населения и животных.В больницах и ФАПах формируются запасы медикаментов.Телефоны экстренного реагирования:- Единая служба спасения – 112;- ЕДДС района по месту проживания (телефон можно посмотреть на официальном сайте администрации района).В районах области проходят командно-штабные тренировки по безаварийному пропуску паводковых вод. 5 марта 2024 года командно-штабные тренировки прошли в Романовском, Новобурасском, Лысогорском, Калининском и других муниципальных районах области.В ходе тренировок проверялась готовность личного состава служб РСЧС к паводковому периоду, а также проводился осмотр техники.