Муниципалитеты области готовятся к весеннему паводку
По предварительным прогнозам в зоне возможного подтопления могут оказаться более 100 населенных пунктов в 24 районах области.
Специалисты по делам ГО и ЧС администраций районов области совместно со спасателями областной службы спасения проверяют готовность гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых и талых вод на крупных реках. Также проводится
- размещение гидрологических постов на паводкоопасных реках и водоемах;
- мониторинг уровня подъема воды в реках;
- очистка ливневых и водопропускных коммуникаций;
- обследование низководных мостов, участков железнодорожных и автомобильных дорог;
- планируются маршруты эвакуации людей;
- подготовка пунктов временного размещения населения и животных.
В больницах и ФАПах формируются запасы медикаментов.
Телефоны экстренного реагирования:
- Единая служба спасения – 112;
- ЕДДС района по месту проживания (телефон можно посмотреть на официальном сайте администрации района).
В районах области проходят командно-штабные тренировки по безаварийному пропуску паводковых вод. 5 марта 2024 года командно-штабные тренировки прошли в Романовском, Новобурасском, Лысогорском, Калининском и других муниципальных районах области.
В ходе тренировок проверялась готовность личного состава служб РСЧС к паводковому периоду, а также проводился осмотр техники.